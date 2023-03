El horror vivido por Tatiana en una fiesta con futbolistas en Barcelona: «Me fui llorando»

Publicado hace 1 hora por El_empecinado a abc.es

«Estaba con unas amigas tomando copas y me comentaron que iban a una fiesta con futbolistas en un conocido hotel de Barcelona, y me dijeron que viniera», explica en redes sociales la 'influencer' Tatiana Kisiel, conocida como Tatiana, en un vídeo que acumula 50.000 'me gusta' y 700.000 visualizaciones en TikTok. «A mi nunca me ha gustado el ambiente que se respira en estos sitios, el 90 por ciento de los futbolistas suelen ser unos imbéciles, pero tenía ganas de fiesta y acepté (...) Evidentemente fue un error...