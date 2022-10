Horror en la industria del porno francés: Actores y productores son investigados por violaciones a 40 mujeres

Publicado hace 41 minutos por liztorra a launion.digital

Desde el estallido de este caso, ya se acusó a 12 hombres (actores, directores, productores), que en su mayoría se encuentran en prisión preventiva. Unas cuarenta víctimas se constituyeron como partes civiles. La investigación busca aclarar el grado de consentimiento de las mujeres a los diferentes servicios sexuales presentados, ya que en algunas escenas estas se oponían verbalmente a las prácticas que se les imponían. “En todas las escenas, me paso el tiempo empujándolos, diciendo que no. Estoy encima de él, y él me está sujetando..."