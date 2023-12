Publicado hace 19 minutos por ap31r0n a espinof.com

A unos nos enganchó para siempre. Con el resto no lograron empatizar. Y no hay segundas oportunidades: se es o no se es chanante. Es un humor especial. Contener toda su cosmogonía en un post de nostalgia televisiva es misión imposible. Sólo podemos recopilar lo mejor que dio de sí el programa de Paramount Comedy en sus 51 capítulos para intentar captar la esencia de su "humor dadaísta": en sus gags, personajes, testimoooooonios, la expresiones manchegas y todas esas situaciones que los fans hemos adoptado en nuestras vidas