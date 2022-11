'Hora 25' desde las urgencias de un centro de salud en Madrid: "No sé qué voy a hacer si llega una emergencia y no hay médico. Estoy muy agobiada"

Publicado hace 1 hora por nereira a cadenaser.com

Desde las cinco de la tarde hasta las ocho de la mañana en este centro hay dos enfermeras y un celador.Es desesperante y dantesco para la población y para los que nos hemos quedado aquí. A ti te viene una urgencia o una emergencia y en realidad no puedes hacer nada.Aunque seamos dos enfermeras, no se puede poner medicación, no podemos diagnosticar, porque no es nuestra labor, nosotras aplicamos tratamientos que el médico prescribe. Y un médico no puede diagnosticar por Zoom. Tiene que tocar, ver, oler y ver al paciente en vivo, no en una foto