El individuo de 28 años, de nombre Dmitry Lima y nacido en Londres, fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por tráfico y posesión de estupefacientes, además de portar un táser (arma de electrochoque). Lima, que fue condenado en el 2020 y recibió la orden de deportación en octubre del 2022, sostiene que no trató de sacarse el pasaporte británico porque no tenía dinero para ello, que no habla portugués y que nunca ha salido del Reino Unido