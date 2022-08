Un hombre secuestra a su pareja en Zaragoza y se enfrenta a los agentes: "Entrad y os mato de un tiro, tengo una pistola"

Publicado hace 49 minutos por Ratoncolorao a 20minutos.es

"Salvadme por favor, no me deja salir de casa, no puedo más y ha dicho que me va a matar", es lo que dijo la secuestrada al asomarse a la puerta cuando estaban ya los agentes fuera de la vivienda, a lo que el supuesto secuestrador contestó: "Entrad y os mato de un tiro, hijos de la gran puta, que tengo una pistola",