“Eres una zorra, una mujer a mí no me detiene”, le espetó a la policía que trataba de ponerle los grilletes tras identificarlo en la calle Montera. “No me toques, hija de puta, las mujeres me tenéis que tener miedo, putas, que para eso os pego, te voy a partir la cabeza como a la puta de Plaza Elíptica”, le gritó el acusado a la agente, que este miércoles ha relatado que le retorció el brazo hasta provocarle un esguince. A su compañero, que la ayudaba, también le propinó un cabezazo en la cara.