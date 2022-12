Hombre casado y con hijos dejó todo: se autopercibe como una niña de 6 años

Publicado hace 1 hora por knut a clarin.com

Paul era un hombre canadiense común y corriente que estaba casado y tenía siete hijos. No obstante, nunca se sintió cómodo realmente en su cuerpo, por lo que a los 46 años tomó la decisión más importante de su vida: declararse mujer transgénero. La historia de Paul ocurrió en Canadá, pero dio la vuelta al mundo. Pero su lucha no fue tan solo el cambiar de género, sino también cambiar de edad, ya que Stefonknee Wolscht (su nuevo nombre) no se sentía adulta, sino una niña de 6 años.