Un hombre cambia de género y se libra de una denuncia por violencia machista

Publicado hace 1 hora por stints a elmundo.es

Una mujer se queda sin protección tras descubrir los Mossos que su ex pareja modificó su nombre en el Registro Civil. Para la Justicia tienen un conflicto doméstico. La historia que sigue resulta tan extraordinaria como real. Extraordinaria por los contornos que la nutren y veraz por la documentación oficial que la sostiene. Carmen (nombre ficticio) se ha quedado sin el amparo de la Ley de Violencia Machista porque su ex pareja se ha cambiado de género. Ahora ya no es Agustín sino Julia (ambos también nombres ficticios). Los golpes,...