Un hombre de 53 años se convierte en la quinta persona en curarse de VIH

Publicado hace 1 hora por blackjole a laopinion.com

Un hombre de 53 años en Alemania, conocido como “el paciente de Dusseldorf” para proteger su privacidad, se ha curado del VIH y a la vez se convierte en el quinto caso confirmado de una cura con esta enfermedad.Aunque los detalles de su tratamiento exitoso se anunciaron por primera vez en una conferencia en 2019, en ese momento los investigadores no pudieron confirmar que se hubiera curado oficialmente.El paciente suspendió su medicación contra el VIH hace cuatro años y los investigadores anunciaron que aún no tiene virus detectables en su c