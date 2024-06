Publicado hace 11 minutos por meneanteBlanco a periodicodeibiza.es

Hans van de Rakt es la cabeza pensante de esta curiosa iniciativa, que está en fase muy inicial. No es ninguna novedad que la vivienda en Ibiza cada vez es más inaccesible, por lo que muchas personas han optado por marcharse de la isla u otras han tomado la decisión de quedarse, pero hospedarse en cámpings, por ejemplo. Este último caso es el de Hans van de Rakt, holandés de nacimiento y que vive en la isla desde hace cuatro años. Su trabajo como life and business coach, según explica a este rotativo, no le permite pagarse un lugar donde hosped