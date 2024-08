Publicado hace 1 hora por Vlemix a rp-pl.translate.goog

Solicitamos al tribunal que pusiera a disposición una parte no confidencial de la acusación, pero no recibimos consentimiento. «Los documentos, incluido el auto de procesamiento, no deben ponerse a disposición de nadie excepto de las partes en el proceso y sus representantes, ya que contienen circunstancias que, debido al importante interés del Estado, deben mantenerse en secreto», justifica la juez. La acusación contra Pavel Rubtsov consta de 84 páginas, y contiene tantos datos sujetos a anonimización que su legibilidad será muy limitada.