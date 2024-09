Hizbullah versus "Israel": tras la muerte de Nasrallah

Publicado hace 1 hora por Beltenebros a espanol.almayadeen.net

El dilema de Hizbullah, que es el mismo de Irán, es cómo responder de tal manera que su enemigo no asuma su debilidad, pero tampoco de una manera tan extrema que sirva de excusa para la entrada de Estados Unidos en la guerra. Los medios de comunicación dominantes no nos dirán la verdad; pero la información que llega de Líbano muestra que Hizbullah no se ha quedado con los brazos cruzados, que varias oleadas de cohetes han llegado a "Israel", incluyendo varias decenas de cohetes de largo alcance, que es la primera vez que son usados...