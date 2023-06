La historia de los funcionarios 'fantasmas': sueldos de más de 500.000 euros por no trabajar en 15 años

Publicado hace 19 minutos por Temple_97 a eleconomista.es

En la historia del servicio público español han existo funcionarios 'fantasmas'. Hablamos de esos trabajadores que sacaron provecho de sus cargos para burlar las reglas contractuales (del Estado) y no fueron a trabajar nunca, sin dejar de cobrar un salario mensual. Son aquellos empleados a los que no se les echo de menos en sus oficinas y que no que no consta registro alguno de haber ejercido sus labores durante un periodo de 5, 10 y hasta 15 años. Nos referimos a los reyes del absentismo.