Hilo de una barrendera madrileña sobre las condiciones en las que realizan su trabajo los operarios de la limpieza

Tanto trabajadores como sindicatos trasladaron sus quejas tanto por uniformes, como por los itinerarios de las rutas, como la inquietud por la ola de calor. Se le propuso a la empresa que se pudiese flexibilizar el horario del turno de tarde para evitar las horas principales de riesgo. También el poder cambiar el orden de las rutas para que no te tocase, por ejemplo, una avenida sin sombra durante esas horas. Había acuerdo, pero el Ayuntamiento tenía que dar el OK. No lo hizo. No se podía. Hoy sí, ya fallecido el compañero.