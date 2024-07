Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a lavanguardia.com

Ante tales acusaciones, la joven no ha podido quedarse callada. “Creo que él suponía que yo no iba a decir nada y que simplemente dejaría esto sin respuesta, lo cual no voy a hacer. Si vas a mentir sobre mí, descaradamente y ante una audiencia de millones, no pienso dejarlo pasar”. “Era un padre muy frío. Se enfadaba muy rápido. Es indiferente y muy narcisista”, aseguró Wilson, que recordó que, desde que tuvo uso de razón, su padre rara vez estuvo presente en su vida.