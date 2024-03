Publicado hace 1 hora por blodhemn a genbeta.com

Ser un camionero español y sufrir un infarto de miocardio mientras circulas por Alemania camino de Noruega ya es bastante malo. Tener que volver en camión y realizando repartos porque la empresa no ha facilitado tu traslado a España no es mucho mejor. Que esa misma empresa te despida al llegar, ya es el colmo. Al juez no le ha parecido que eso fuera una "válida extinción de un contrato de trabajo temporal por circunstancias de la producción" y dictó una sentencia ejemplarizante (nulidad del despido e indemnización de 30.000 €).