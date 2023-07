¿Hemos tirado la toalla con el calentamiento global?

Publicado hace 42 minutos por RaulUrdaci a elconfidencial.com

Como periodista, hay una frase qué odio escuchar: "¡Nadie habla de esto! No lo verás en los medios". Normalmente, no es cierto, el problema es que no se busca en los sitios adecuados. Pero cuando preparábamos este número de European Focus, me sorprendió la sinceridad de mi compañera alemana y su preocupación por el imparable (o al menos eso parece) aumento de la temperatura global. Deberíamos hablar del calentamiento global, no como un concepto general para el futuro, sino como un debate relevante para hoy.