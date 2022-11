He recibido esta carta de Comunidad de Madrid. se te ha muerto tu madre, pero lo que te has ahorrao de impuestos. [HILO]

Publicado hace 1 hora por Morrison a threadreaderapp.com

"He recibido esta carta de Comunidad de Madrid. se te ha muerto tu madre, pero lo que te has ahorrao de impuestos. Ni elegancia tienen. Y duele cuando ves la sanidad desmantelada. Cuando a tu madre (a mi madre) le han estado ajustando la medicación en consulta telefónica durante dos años, porque faltaban médicos. Cuando has visto la dedicación de los profesionales, todos y todas, cuando entró en urgencias directa a paliativos, y su falta de medios."