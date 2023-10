Publicado hace 1 hora por acabebien a elpais.com

Alrededor de 2010 empezó a hablarse mucho de la realidad aumentada como una tecnología que supondría una revolución en el futuro de la moda por su impacto en la forma de comprar de los consumidores. Se decía, incluso, que no habría ni una sola tienda que no ofreciera a sus clientes un probador virtual que les permitiera probarse una prenda y ver cómo le sentaba sin tener que ponérsela realmente. Y solo hace falta darse una vuelta por los establecimientos más populares para saber que esta predicción no se ha terminado haciendo realidad. Sí; es c