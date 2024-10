Publicado hace 54 minutos por doctoragridulce a threadreaderapp.com

He buscado en idealista los pisos en venta más baratos de una ciudad del extrarradio de Madrid. Me he encontrado cosas fascinantes. La principal que la gran mayoría se ofrecen "solo a inversores" y no se pueden realizar visitas. ¿Por qué? Acompañadme en este hilo.