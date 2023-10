¿Qué hay de verdad en el Éxodo de los judíos?

Publicado hace 1 hora por Abajo a muyinteresante.es

La mayoría de los episodios que narra el Antiguo Testamento son ficción creada para dotar de un pasado glorioso a un pueblo, Israel, y justificar sus pretensiones sobre los territorios que ocupa. El Éxodo, la huida de los israelitas de Egipto, es uno de los episodios más importantes de esa historia inventada. No sólo es que no existe prueba alguna de la realidad histórica del Éxodo, es que no la hay del propio Moisés, ni de Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Job…