Hay que echar a Sánchez y sólo puede hacerlo Felipe VI, en su papel de jefe del Estado

Publicado hace 23 minutos por Verdaderofalso a hispanidad.com

Encargar al también socialista Borrell la formación de Gobierno y no al cabeza de la lista más votada, Pedro Sánchez. Algo legal, porque recuerden que Felipe VI puede encargara la formación de Gobierno a quien quiera y que en España no rige un sistema presidencialista: los ciudadanos eligen listas, no personas. Otra cosa es que el nominado consiga la mayoría.