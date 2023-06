Hay un 98% de posibilidades de que los próximos cinco años sean un horno. Todo gracias a El Niño

Publicado hace 1 hora por Larpeirán a xataka.com

No es una forma de hablar. "Hay un 98 % de probabilidades de que al menos uno de los próximos cinco años, así como el lustro en su conjunto, sean los más cálidos jamás registrados", son palabras de Organización Meteorológica Mundial. No es una predicción muy arriesgada teniendo en cuenta que llevamos haciendo temperaturas récords desde hace años, pero eso no la hace más tranquilizadora.