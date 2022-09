Publicado hace 38 minutos por PacificadorGeneracional a blogs.elconfidencial.com

Sí, en España hay niños pobres. En nuestras ciudades hay una infancia que pasa frío, come mal, duerme hacinada, no tiene internet y apenas ve a sus madres y padres, que trabajan sin horarios para ni siquiera llegar a fin de mes. En España hay 889.000 niños en hogares que no pueden cubrir al menos 7 de 13 necesidades básicas para su bienestar y dignidad, entre ellas tener una temperatura adecuada en la casa, o comer carne, pollo o pescado con la frecuencia necesaria. En la UE solo Bulgaria y Rumanía están en una situación peor.