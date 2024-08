Publicado hace 1 hora por Dragstat a eldiario.es

EEUU dice que ISIS no tiene suficiente capacidad para atentar en este momento. Seguro que los rusos no estarían de acuerdo después de lo ocurrido en Moscú. El problema con el actual Gobierno estadounidense es que la retirada de Afganistán no le salió bien. Están tratando de difundir un relato que diga que al final valió la pena que estuviéramos 20 años en Afganistán porque la amenaza terrorista que hoy procede de allí es mucho menor. Buscan razones para justificar que Afganistán ya no es una preocupación importante para Occidente.