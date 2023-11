Publicado hace 1 hora por geralt_ a marca.com

Uno de los altos mandos de Hamás, Ghazi Hamad, explicó en una reciente entrevista en la televisión del Líbano que el grupo está preparado para realizar ataques como el del 7 octubre [...] Durante la entrevista, Hamad justificó las acciones de Hamás: "Israel es un país que no tiene lugar en nuestra tierra", ya que oprimen al islam y la cultura árabe. Además, dijo que "la ocupación debe llegar a su fin", destacando que no solo habla de Gaza, si no de todas las tierras consideradas santas y que son "las tierras palestinas".