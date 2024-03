Publicado hace 23 minutos por ccguy a genbeta.com

Tal y como se recoge, durante la presentación de la Renta 2023 se va a poner en marcha "una campaña de avisos a los contribuyentes informándoles de estas incidencias para que puedan proceder a corregirlas mediante la presentación de una declaración complementaria". Es decir, que si has cobrado un poco más de lo que has manifestado porque se te ha olvidado alguna factura o nómina, Hacienda te va a avisar de que algo no cuadra con sus datos. Esto es algo que antes no ocurría, y si te equivocabas te enfrentabas a pasar al estado de comprobación.