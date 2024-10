Publicado hace 36 minutos por Verified a eleconomista.es

La Agencia Tributaria no podrá sancionar a los parados que cobren la prestación por desempleo y no presenten la Renta. El Ministerio de Trabajo obliga a partir de este año a todos los desempleados que cobren un subsidio a realizar la declaración, que se elaborará en la campaña de la próxima primavera. Sin embargo, este nuevo deber solo conllevará sanciones en el ámbito laboral y no tributario.