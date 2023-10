Publicado hace 1 hora por filosofo a eldebate.com

A día de hoy tener un coche sin etiqueta en ciudad tiene poco o ningún sentido, pues circular con él es sinónimo de multa de 200 euros. Así, la opción más inteligente es deshacerse de él, para lo cual podemos optar por mandarlo a un desguace, venderlo en pueblos o pequeñas ciudades donde las ZBE aún no les suenan de nada. En el caso de los coches con etiqueta B la situación no tranquiliza demasiado. Por ello no es mal momento para escuchar ofertas por ellos. Con los C hay un horizonte bastante despejado, se siguen vendiendo nuevos hoy en día