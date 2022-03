Hace una década, comenzó el asalto de la OTAN a Libia y el país más desarrollado de África según el Índice de Desarrollo Humano de la ONU fue aplastado [ENG]

Publicado hace 3 minutos por currahee a threadreaderapp.com

Fue blanqueado como una intervención humanitaria y apoyado por todos, desde Anthony Bourdain hasta Ken Roth y una gran cantidad de lumbreras de "izquierda". Una de esas lumbreras fue el supuesto marxista y antiimperialista Gilbert Achcar, quien declaró con confianza en 2011: “Si no está claro cómo podría ser una Libia posterior a Gaddafi... no puede ser peor que el régimen de Gaddafi”. The Guardian estuvo, por supuesto, al frente de la campaña de propaganda para retratar la intervención como benévola y un éxito.