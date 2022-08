Hablemos de pinchazos

Publicado hace 52 minutos por tiopio a threadreaderapp.com

Al parecer ha molestado mucho este tuit y no entiendo el porqué. Cuando digo que todo apunta a que es falso me refiero al hecho de que los pinchazos droguen, no a qué no existan o no sea grave. La historia de los pinchazos a mujeres es antigua y recurrente. Por ejemplo en 1913 ya existe la noticia de alguien que pinchaba veneno a mujeres en los teatros. En los 90 los presuntos ataques se realizaban en el metro de Nueva York y se inyectaba Hiv. Esta nueva aparición de esta historia parece tener su origen esta vez en los clubs de UK en 2021.