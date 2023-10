Habla el colombiano dueño de discoteca que se quemó en España, ¿no tenía licencia?

Publicado hace 17 minutos por ContinuumST a bluradio.com

“Nunca, nunca me notificaron” que tenía que cerrarla, aseguró el colombiano Juan Esteban Ramírez, dueño de la discoteca en España que se incendió; ya van 13 muertos. [Incluye entrevista radiofónica.] “Es lógico, evidentemente que si a ti las autoridades o el propio dueño te dice que hay que cerrar, es obvio que no puedes seguir abriendo, pero a mí nunca se me notificó que no tenía licencia o que tenía que cerrar el local”, aseguró.