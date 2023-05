¿Por qué se habla ahora de Kubo? La derecha logra activar la alarma social

Publicado hace 23 minutos por karramarro a diarieljardi.cat

Que El Kubo no era un problema hasta ahora lo certifican también las declaraciones que ha hecho este mismo martes el presidente de la Asociación de Vecinos de la Bonanova , Josep Maria López, en Betevé. Ha apuntado que en los siete años que ha habido empleos, no les ha llegado ninguna queja, y que la tensión se ha intensificado por la presencia de los partidos políticos: “Solo buscan votos. Cuando ocurra el día 28 no vendrán más”. (cat)