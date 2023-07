"Ha intentado matarme"; la brutal agresión homófoba que ha empañado la celebración del Orgullo

Publicado hace 1 hora por Ratoncolorao a elmundo.es

La alegría de las fiestas del fin de semana del Orgullo en Madrid se vio empañada por la noticia de una salvaje agresión homófoba.Me pegó un puñetazo (o más de uno, no lo sé). Me ha roto parte de la órbita del ojo, la nariz por tres sitios y el pómulo. Me desperté inconsciente y cuando me miré al espejo me tuve que recomponer la nariz antes de llamar a la ambulancia. No siento la parte derecha de la cara y no sé si la volveré a sentir», arranca el artista en su relato.