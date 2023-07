¿Se ha caído Twitter? Miles de usuarios se quejan de problemas con el sitio web y la aplicación de la red social [ENG]

Publicado hace 54 minutos por Rudolf_Rocker a independent.co.uk

Miles de usuarios de Twitter han denunciado esta tarde problemas con la plataforma de la red social. Más de 4.000 personas se han quejado de problemas en el sitio Down Detector, como la imposibilidad de recuperar tweets, la desaparición de líneas temporales y la desaparición de seguidores. No está claro cuál es la causa de los problemas ni cuánto durarán. La empresa aún no ha hecho comentarios.