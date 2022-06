Publicado hace 34 minutos por Ratoncolorao a publico.es

"A la media hora de poner el rótulo me echaron a la calle. Ahora el juez me ha dado la razón diciendo que no es ni vejatorio ni ofensivo y por tanto me tienen que indemnizar y tengo que volver a ser plantilla de TVE", explicaba el colaborador. Además de la reincorporación a la plantilla, el tribunal ha dictaminado una indemnización de 10.000 euros en concepto de daños morales.