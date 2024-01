Publicado hace 1 hora por Grahml a lainformacion.com

El vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos, considera lógico que la jornada laboral siga reduciéndose en España, si bien recuerda que no todas las empresas o sectores son iguales. En aquellas que son muy pequeñas, con uno o dos empleados, será muy difícil y no así en las empresas grandes. El que fuera ministro de Economía con el Gobierno de Mariano Rajoy ha apuntado así que "no sería bueno desde el punto de vista económico que se determinase por ley", sino que dicha reducción deberían acordarla empresas y trabajadores.