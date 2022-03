La guerra en Ucrania no pone en riesgo el abastecimiento de trigo en Europa: la UE tiene su propio granero

Publicado hace 43 minutos por blodhemn a theconversation.com

Desde el desmoronamiento de la URSS, Ucrania y Rusia se han convertido en grandes exportadores. El principal destino de su trigo no es Europa sino los países de África y Asia. La Unión Europea -la región que absorbía la mayor parte de los flujos internacionales de trigo antes de la II G.M.- se ha consolidado como exportadora neta de este cereal. No hay riesgo de desabastecimiento en Europa: la UE tiene su propio granero. Es posible, no obstante, que algunos países exportadores restrinjan sus exportaciones para asegurar su abastecimiento.