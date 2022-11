"La guerra en Ucrania no interesa a los países europeos" dice el general Pierre de Villiers (FR)

Publicado hace 1 hora por Rayder a lefigaro.fr

"Ciertamente no de Francia, quizás de los americanos" El ex Jefe de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas añadió el miércoles que "el reto es detener la escalada" porque "cuando un dictador está en un túnel, no se retira". El general afirma que "esta guerra no es nuestra" y lamenta una alineación demasiado sistemática con los puntos de vista estadounidenses. No obstante, advierte contra "cualquier enfoque muniqués" y espera "una solución diplomática desde arriba". El reto, desde mi punto de vista, es detener la escalada.