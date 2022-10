La guerra de Ucrania, en un momento crucial: el inexorable avance de Kiev y el inquietante silencio ruso

Publicado hace 36 minutos por oghaio a publico.es

Las cosas no van bien en Ucrania y Moscú responde a las derrotas en el campo de batalla con el silencio. Lo que parece es que la guerra de la propaganda sí la está ganando Ucrania. Propaganda no exenta de demagogia y mesianismo, como cuando esta semana Zelenski llegó a afirmar que Occidente debería lanzar un ataque preventivo contra Rusia para eliminar el peligro de que ésta use primero sus armas nucleares contra Ucrania, aún a riesgo de desatar una tercera guerra mundial.