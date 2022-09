Publicado hace 21 minutos por Alakrán_ a revistaejercitos.com

Prosigue la ofensiva ucraniana, por ahora sin avances claros, más allá de los señalados ayer. Aunque sigue siendo pronto para una evaluación seria, cada vez la situación apunta más a forzar a los rusos a una guerra de atrición al norte del río que a buscar una victoria rápida, algo para lo que Ucrania carece de la necesaria relación de fuerzas y, más importante, pericia. Que no haya datos para hacer una evaluación consistente no quiere decir que no ocurran cosas en el frente de batalla.