La guerra en Ucrania se complica y Estados Unidos no está preparado [ENG]

Editorial de The New York Times: [...] Una victoria militar decisiva de Ucrania sobre Rusia, en la que Ucrania recupere todo el territorio que Rusia ha tomado desde 2014, no es un objetivo realista. [...] el Sr. Biden también debería dejar claro al Presidente Volodymyr Zelensky y a su gente que hay un límite a lo que Estados Unidos y la OTAN llegarán para enfrentarse a Rusia, y límites a las armas, el dinero y el apoyo político que pueden reunir.