Todo empezó a cambiar el 7 de octubre. Ese sábado, Hamás atacó Israel y dio comienzo a una escalada bélica que de momento no se sabe cuándo y cómo terminará, pero que los expertos ya pronostican que tendrá efectos en los precios del gas. Desde aquel sábado su precio ha alcanzado picos no vistos desde hacía meses y se ha acercado por momentos al umbral en el que será necesario activar de nuevo el mecanismo ibérico, precisamente a poco más de dos meses de que termine si el Gobierno y Bruselas no pactan una nueva prórroga.