Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a thedailybeast.com

El evento de Moms for Liberty en la ciudad de Nueva York provocó una gran protesta de los padres locales y de la comunidad LGBTQ el jueves por la noche, así como de los invitados, incluido el ex representante en desgracia George Santos y el hijo de Rudy Giuliani, Andrew. Los panelistas incluyeron a "Billboard Chris", un colaborador frecuente de Moms for Liberty que viaja por el continente contra el cuidado de menores que afirma el género, y Nicholas Giordano, profesor de la universidad comunitaria y colaborador ocasional de Fox News.