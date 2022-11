Publicado hace 19 minutos por Cruasan a lavanguardia.com

“Es curioso, pero parece que en el mercado libre europeo hay una distorsión potente que tiene que ver con el país de origen de la empresa”, dice Quico Sosa, CEO de Natureco que integra a nueve pequeñas empresas agroecológicas, Can Corder entre ellas. “El principio fundamental de libertad de mercadería de la Unión Europea no está funcionando. Los grandes fabricantes de vidrio son franceses y parece ser que están sirviendo a unas empresas y a otra no dependiendo de si están o no en Francia”.