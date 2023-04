De granero a complemento de una vivienda o negocio: las medidas del plan que regula nuevos usos para los hórreos

Publicado hace 59 minutos por felpeyu2 a lavozdeasturias.es

«El hórreo no es un fósil. Todavía está vivo, no murió, y ahora se podrá adaptar a las necesidades de los tiempos presentes», valora el arqueólogo Fernando Mora, que pertenece a la Asociación de Amigos del Hórreo Asturiano. «Si el hórreo cumple las condiciones, se le va a poder dar otra oportunidad, restaurándolo adecuadamente y dándole un uso más actual. Hay gente que sigue utilizándolos como almacén, pero hay mucha que no almacena ni el grano ni la comida y que ahora le van a poder dar otro uso», dice, señalando que a diario en la asociación