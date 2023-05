Publicado hace 33 minutos por MetalAgm a elespanol.com

The Who, Bruce Springsteen, Coldplay, Elton John, Beyonce, Iron Maiden, Juanes… Todos estos músicos de renombre tienen algo en común: tocan (o han tocado) en Barcelona este año, pero no en Madrid. La ciudad condal es el destino preferido de los artistas de renombre en España. ¿A qué se debe esto?