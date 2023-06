Publicado hace 1 hora por Verdaderofalso a lne.es

Las campeonas, un equipo que ha hecho historia con un póker de títulos impensable a bordo: OK Liga, Supercopa, Copa de la Reina y Liga Europea. Arriba la plantilla del Telecable Hockey Club botaba, cantaba, lanzaba besos, levantaban los trofeos… Y sonó el "We are the Campions" de Queen para descorchar una fiesta más que merecida que inundó Gijón de orgullo y felicidad.