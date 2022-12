Gran contenido en azúcar y la imitación del consumo de alcohol: ¿por qué es desaconsejable que los niños brinden con ‘champán infantil’?

Publicado hace 1 hora por painful a maldita.es

A pesar de carecer de alcohol, el conocido como ‘champán infantil’, que simula la bebida alcohólica original versionada para niños, no es una opción saludable ni recomendable para llenar su copa, según los expertos. No solo por sus ingredientes, no tan preocupantes si se bebe en momentos puntuales, sino más por lo que representa: una imitación de una bebida alcohólica para que los niños 'copien' a los adultos a la hora de brindar, banalizando su consumo.